Ak Parti Konya teşkilatı seçim çalışmalarını yürüyüşle tamamladı

KONYA - AK Parti Konya teşkilatı gerçekleştirdiği yürüyüşle seçim çalışmalarını sonlandırdı. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, "Tüm milletvekili adaylarımıza başarılar diliyorum. Yarın gün boyu sandıklara sahip çıkmak, oy kullanmayı teşvik etmek, sandık görevlisi arkadaşlarımıza destek olmak için sahadayız" dedi.

AK Parti Konya teşkilatı tarafından gerçekleştirilen yürüyüş Kültürpark'tan başladı. Vatandaşların da yer aldığı yürüyüş Mevlana Meydanı'nda sona erdi. Meydanda açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, "Cenab-ı Hak çıktığımız yolda hepimize kolaylıklar versin. 14 Mayıs seçimleri için duayla başlayıp ilk çalışmayı bu meydandan başlattığımız kampanya dönemimizi burada tekrar duayla bitireceğiz inşallah. Rabbim bu çalışmalarımızı bereketlendirsin. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a yarın sandıklarda bu millet o desteğini fazlasıyla verecek. Buna inanıyoruz, sahada bunu gördük.

Çekemeyenler pek çok hileye de girişseler Cenab-ı Hak onlara bu fırsatı vermeyecek. Yarın inşallah hepimiz sandığa gidiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekili seçimlerinde AK Partimize mühürleri vurup 15 adayımızı meclise yollayacağız. Biz Cenab-ı Hak'tan, aziz milletimizden istiyoruz. Onların farklı pazarlıklarla, hesaplarla, farklı desteklerle, pek çok iftirayla rakip yok etme noktasındaki çabaları da boşa çıkacak inşallah. Milletimizin ferasetine güveniyoruz. Liderimizin gücüne inanıyoruz. Rabbimiz hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Tüm milletvekili adaylarımıza başarılar diliyorum. Yarın gün boyu sandıklara sahip çıkmak, oy kullanmayı teşvik etmek, sandık görevlisi arkadaşlarımıza destek olmak için sahadayız" diye konuştu.

Yürüyüşe Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya milletvekilleri, milletvekili adayları, parti yöneticileri, merkez ilçe belediye başkanları katıldı.