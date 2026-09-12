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AK Parti Kilis İl Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Kilis İl Başkanı görevinden istifa etti
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AK Parti Kilis İl Başkanı, şahsını hedef alan montaj ses kaydı ve buna bağlı iddialar nedeniyle hukuki süreç başlattığını belirterek, teşkilatın zarar görmemesi amacıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ak Parti Kilis İl Başkanı, şahsını hedef alan montaj ses kaydı ve buna bağlı iddialar nedeniyle hukuki süreç başlattığını belirterek, teşkilatın zarar görmemesi amacıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ak Parti Kilis İl Başkanı, son günlerde şahsını hedef alan montaj ses kaydı ve buna bağlı olarak ortaya atılan iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yazılı açıklamasında söz konusu içerikleri yakından takip ettiğini belirten İl Başkanı, konuya ilişkin gerekli hukuki süreci başlattığını ifade ederek, gerçeklerin hukuk önünde tüm açıklığıyla ortaya çıkacağına inancının tam olduğunu kaydetti.

Sürecin görev yaptığı siyasi teşkilata ve Ak Parti'ye zarar vermesini istemediğini belirten İl Başkanı, "Teşkilatımızın şahsım üzerinden bir tartışmanın tarafı haline getirilmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Teşkilatın itibarının korunması ve hukuki sürecin siyasi tartışmaların gölgesinde kalmaması amacıyla AK Parti Kilis İl Başkanlığı görevinden kendi iradesiyle istifa etme kararı aldığını açıklayan İl Başkanı, istifasının hakkındaki iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediğini vurguladı.

İl Başkanı, "Ben görevimden ayrılıyorum; ancak haklılığımdan, hukuk mücadelemden ve davamıza olan inancımdan ayrılmıyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, AK Parti'ye ve millete hizmet idealine bağlılığının devam ettiğini belirten İl Başkanı, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı dava arkadaşlarına, teşkilat mensuplarına ve Kilis halkına teşekkür etti.

İl Başkanı açıklamasını, "Makamlar ve görevler gelip geçicidir; asıl olan davaya sadakat, millete hizmet ve Türkiye'ye olan sevdamızdır" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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