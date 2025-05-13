AK Parti Kayseri Teşkilatı'ndan Ankara çıkarması

Ak Parti Genel Merkezi tarafından 13-14 Mayıs tarihlerinde "Bu Senin Hikayen" temasıyla düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu programına Kayseri İl Teşkilatı tam kadro katılım sağladı.

Ak Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Teşkilat başkanlıklarınca düzenlenen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakanlar, MYK ve MKYK üyelerinin sunumları, sanatsal etkinlikler, çeşitli konferans ve seminerlerden oluşup 3 gün boyunca devam edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla sürecek olan program bugün başladı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve 16 İlçe Başkanlarının tamamı yer aldığı programla alakalı açıklamalarda bulunan Okandan; "Genel Merkez binamızda gerçekleşen eğitim programında teşkilat mensuplarımız, siyaset, iletişim, liderlik ve motivasyon konularında alanında uzman isimlerden eğitimler alıyor. İki gün sürecek olan programda hem teorik hem pratik bilgiler paylaşılırken, teşkilatın kurumsal kapasitesinin artırılması hedeflenen oldukça verimli bir program olması da gayet memnuniyet verici. Bu tür eğitimler hem teşkilat içi birlik ve beraberliği pekiştiriyor hem de siyasi vizyonun genişlemesine katkı sağlıyor. Bu eğitim programında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ