AK Parti Kayseri İl Başkanı İlçe Başkanlarıyla Toplandı

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu'nun davetiyle gerçekleştirilen toplantıda ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Kayseri'nin geleceği için önemli kararların alındığı buluşmada, ilçelerle ilgili kapsamlı istişareler yapıldı.

Toplantıda ilçelerin öncelikli ihtiyaçları ve vatandaşlardan gelen talepler ele alındı. İl Başkanı Hüseyin Okandan, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Milletvekilimiz Sayın Şaban Çopuroğlu'nun davetiyle kıymetli ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek, şehrimizin yarınlarını konuştuk. İstişareye dayalı bu verimli buluşmada, Kayserimizin her köşesine hizmet götürmenin gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını önceliklendiriyor, şehrimizin geleceğini hep birlikte şekillendiriyoruz. Kayserimiz için daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz." - KAYSERİ