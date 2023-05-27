AK Parti Kars Milletvekili Çalkın'a yoğun ilgi

Ak Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, çıktığı esnaf ziyaretinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Çalkın, yeni yüzyılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli projelere imza atacaklarını belirtti.

Yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyen Çalkın'a vatandaşlardan tam destek geldi.

Kars'a yapılan hizmetlerin tamamın AK Parti hükümetleri döneminde yapıldığını ifade eden vatandaşlar, "Yatırımların devamı için destek vereceğiz. Türkiye'nin yeni yüzyılı için destek olacağız. İnşallah Cumhurbaşkanımızla birlikte Kars'ın da yatırımlar açısından yeni yüzyılı olacak" dediler.

Milletvekili Adem Çalkın, başta esnaf olmak üzere il merkezinde vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların isteklerini dinledi. Çalkın, daha sonra il merkezinde ayrılarak merkez köylere geçti. - KARS

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023