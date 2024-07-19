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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın: Kağızman Öğretmenevi ihalesi tamamlandı

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AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kağızman Öğretmenevi'nin ihalesinin yapıldığını ve başladığı bir projeyi mutlaka bitirdiklerini belirtti. Çalışmaların sonucunda ödeneğin çıkarıldığını ve ihale bedelinin 10 milyon TL olduğunu açıkladı.

Ak Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Kağızman Öğretmenevi'nin ihalesinin yapıldığını, Ak Parti'nin hiçbir işini yarım bırakmadığını ve başladığı bir projeyi mutlaka bitirdiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in, "7 yıl önce temeli atıldı, 4 bakan değişti ama Öğretmenevi bitmedi. AK Parti Kars'a bitmeyen Öğretmenevi yaptı" demesinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Milletvekili Çalkın, "Biz Kağızman Öğretmenevi ihalesini zaten bitirmiştik, ihaleye çıkacak gün belliydi. Bugün ihaleye çıkacağımız işi bir öncesi günden ilan etmek, CHP'li İnan Alp vekile düştü" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in AK Parti'nin hiçbir projeyi yarım bırakmadığını çok iyi bildiğine dikkat çeken Milletvekili Adem Çalkın, "Çalışmalarımız ve iş takibimiz neticesinde ödeneğini çıkarmışız, ihalesini yapıyoruz. İnan Alp beyde, kendi partisi de iyi bilir ki; AK Parti başladığı işi yarım bırakmaz. Kağızman Öğretmenevini bitiriyoruz. Kağızman Öğretmenevi ihalesi yapılmıştır. Yaklaşık ihale bedeli 10 Milyon TL.'dir" diye konuştu.

Milletvekili Adem Çalkın, Kağızman Öğretmenevi'nin Kağızman'a kazandırılmasında emeği geçen 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve önceki dönem milletvekili Yunus Kılıç'a da teşekkür etti.

Milletvekili Adem Çalkın öğretmen evinin Kağızman'a ve Kağızmanlılara hayırlı, uğurlu olsun temennisinde bulundu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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