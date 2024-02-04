AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç Esnafı Ziyaret Etti

Ak Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç, esnafı ziyaret etti.

Tunç yaptığı yazılı açıklamada, Fahrettin Altay Mahallesinde esnafın talep ve sorunlarını dinlediğini belirtti.

Sorunların AK Parti belediyeciliği sayesinde çözüme kavuşacağını aktaran Tunç, "İlçemizin tüm sorunlarına hakimim. Tüm sorunlara çözüm üretecek, Karabağlarlıları hak ettiği yaşam alanına kavuşturacak projelerimiz hazır." ifadelerini kullandı.

Tunç, ilçede kalıcı çözümler sağlayacaklarını kaydederek, vatandaş odaklı, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini sözlerine ekledi.