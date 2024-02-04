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AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç Esnafı Ziyaret Etti

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AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç, Fahrettin Altay Mahallesinde esnafı ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi. Tunç, AK Parti belediyeciliği sayesinde sorunların çözüleceğini belirtti ve Karabağlarlıları hak ettikleri yaşam alanına kavuşturacak projelerinin hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, Tunç vatandaş odaklı, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini sözlerine ekledi.

Ak Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç, esnafı ziyaret etti.

Tunç yaptığı yazılı açıklamada, Fahrettin Altay Mahallesinde esnafın talep ve sorunlarını dinlediğini belirtti.

Sorunların AK Parti belediyeciliği sayesinde çözüme kavuşacağını aktaran Tunç, "İlçemizin tüm sorunlarına hakimim. Tüm sorunlara çözüm üretecek, Karabağlarlıları hak ettiği yaşam alanına kavuşturacak projelerimiz hazır." ifadelerini kullandı.

Tunç, ilçede kalıcı çözümler sağlayacaklarını kaydederek, vatandaş odaklı, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Politika

Mehmet Sadık AK Parti Altay Belediye Politika Güncel Haberler

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