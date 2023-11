AK Parti Kadın Kolları İsrail Büyükelçiliği Önünde Açıklama Yaptı

Ak Parti Kadın Kolları üyeleri, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle İsrail Büyükelçiliği konutu önünde açıklama yaparak, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen konutun önüne ayakkabı ve oyuncak bıraktı.

İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan yaklaşık 200 kadın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve çocuk ölümlerine tepki gösterdi. Ellerinde 'Bebek katili Netanyahu' ve 'Soykırımı durdurun' yazılı dövizler taşıyan grup, 'Bu savaş dursun, çocuklar uyusun', 'Katil İsrail, Filistin'den defol' ve 'Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz' sloganları attı.

'İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEDİR'

Grup adına açıklama yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre her çocuğun eşit olduğunu ve yaşam haklarının güvence altına alındığını belirterek, "Bütün dünyanın gözü önünde İsrail'in sadece son 3 haftada Gazze'de öldürdüğü çocuk sayısı, 2019'dan bu yana dünyadaki tüm çatışma bölgelerinde ölen çocuk sayısını geçti. Filistin'de her 4 dakikada 1 insan öldürülüyor, her saat 6 çocuk ve 4 kadın öldürülüyor. İsrail bugün hem Cenevre Sözleşmesi'ni hem de Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmektedir. İsrail, imza koyduğu tüm uluslararası sözleşmelere aykırı davranmaktadır, savaş suçu işlemektedir" dedi.

'BU AYIP TÜM DÜNYAYA YETER'

Gazze'de ölen 100 kişiden 40'ının çocuk olduğunu vurgulayan Keşir, "Okullar, hem yıkıldığı için hem de okula gidecek çocuk olmadığı için açılamıyor. Bir milletin çocuklarını katletmek geleceğini yok etmektir. Bu soykırım değil de nedir? Bu faşizme dur demeliyiz. Gazze bugün meçhul çocuklar şehri, Gazze bugün bir çocuk mezarlığı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hanımefendinin çocuklar başta olmak üzere sivilleri korumak için iki taraflı ateşkes ilan edilmesi çağrıları çok kıymetli. Bu tüm dünyaya örnek olduğu gibi, Gazzeli çocuklar için de umuttur. Bugün AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı olarak ve kadın milletvekilleri olarak, anne olarak, Gazze'de ölen çocuklar için onların anısı için getirdiğimiz, ayakkabıları, oyuncakları burada bırakıyoruz. Çünkü ölen çocuklar ayakkabılarını giyemezler, oyuncaklarıyla oynayamazlar. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde bu ayıp da tüm dünyaya yeter" diye konuştu. Açıklamanın ardından çocuk ayakkabıları ve oyuncakları konutun önüne bırakıldı. (DHA)