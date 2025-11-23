Haberler

AK Parti Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı Adıyaman'da Gerçekleşti

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Alkayış, Adıyaman'da düzenlenen İl Kadın Kolları Danışma Meclisi toplantısında kadın kollarının çalışmaları ve partinin güçlü yapısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da ilk kez düzenlenen yeni formatlı İl Kadın Kolları Danışma Meclisi toplantısında muhalefete göndermede bulundu.

Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da ilk kez düzenlenen yeni formatlı İl Kadın Kolları Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Alkayış, "Bugün burada icra edilen bu yeni danışma modeli, AK Parti teşkilat yapısının ne kadar güçlü ve kurumsal olduğunun en açık göstergesidir. Kadın Kollarımızın sahadaki emeği, tecrübesi ve hakimiyeti, partimizin en büyük dinamizm kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Kadın kollarının yaptığı çalışmanın yüzde 70'ini siyasi partilerin yapamadığını söyleyen Mustafa Alkayış, " Şunu net ifade etmek isterim, kadın Kollarımızın yürüttüğü faaliyetlerin yüzde 70'ini, Türkiye'de başka hiçbir siyasi partinin ana kademesi dahi gerçekleştiremez. Çünkü AK Parti teşkilatlı, sahayı bilen ve milletle bağını asla koparmayan bir kadro hareketidir. Bu yeni format; mahalle başkanlarımızın, emektar teşkilat mensuplarımızın ve sahada yoğun mesai veren kardeşlerimizin kendilerini ifade edebildiği, önerilerini doğrudan paylaşabildiği güçlü bir istişare zeminidir. Bu yapı, partimizin başarısının omurgasını oluşturmaktadır" dedi.

Alkayış, toplantının hazırlanmasındaki özverili çalışmaları nedeniyle Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler'e teşekkür ederek, "Bu toplantıda yer alarak katkı sunan tüm katılımcı kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Adıyaman'da başlatılan bu yeni danışma dönemi, çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandıracaktır. Biz, milletimiz için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
