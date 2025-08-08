AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan Ardahan'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Ardahan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kentteki temasları kapsamında Valilik ziyaretinde bulunan Ercan, Vali Hayrettin Çiçek ile makamında bir süre görüştü. Vali Çiçek, Ercan'a Damal Bebek hediye etti.

Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Ercan, partililerle toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra Ardahan Huzurevi'ni ziyaret eden Ercan, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Ziyaretlerde Ercan'a, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da eşlik etti.