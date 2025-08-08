AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan Ardahan'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan Ardahan'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Ardahan'da Valilik, Parti İl Başkanlığı ve Huzurevi ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerinde Ercan'a Ardahan Milletvekili Kaan Koç eşlik etti.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Ardahan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Kentteki temasları kapsamında Valilik ziyaretinde bulunan Ercan, Vali Hayrettin Çiçek ile makamında bir süre görüştü. Vali Çiçek, Ercan'a Damal Bebek hediye etti.

Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Ercan, partililerle toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra Ardahan Huzurevi'ni ziyaret eden Ercan, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Ziyaretlerde Ercan'a, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç da eşlik etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Politika
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.