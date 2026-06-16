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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Burdur'da Parti İl Başkanlığını Ziyaret Etti

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Burdur'da partisinin il başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü ve Türkiye'nin 25 yılda savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Burdur'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüştü.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, partisinin Burdur İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililere seslenen Ercan, "Bölünmüş yollarla çok daha konforlu bir şekilde, isterseniz Hakkari'nin bir köyüne gidin isterseniz Edirne'nin başka bir köyüne, Isparta'dan Burdur'dan hiç fark etmez. Artık ülkemiz çağları aştı bu 25 yılda ve başta savunma sanayimiz olmak üzere hemen her alanda şu anda dünyaya 'benim' diyen bir Türkiye var. Bir dünya liderimiz var ve bu dünya liderimiz sayesinde ve onun arkasında dimdik duran siz kıymetli teşkilatlarımız, siz kıymetli kadınlarımızın sayesinde bu işler yapıldı" diye konuştu.

Ercan, "Teşkilatlarımızın değerine, kıymetine paha biçilemez. Çünkü yaz kış demeden, hangi ortamda olursa olsun sokak sokak, kapı kapı dolaşma gayretinde olan bir teşkilatımız var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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