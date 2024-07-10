AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi

Türkiye'de doğurganlık oranı 1,51'e inerek, OECD ülkeleri ortalamasının altına düştü. Doğum oranının artması için AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi bir çalışma yaptı. Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir'in yaptığı sunumda, azalan doğurganlık oranına değinildi.

3 çocuklu annelere çocukları ilkokula başlayana kısmi süreli çalışma imkanı verilmesinin gündeme alınması istendi. 3 ve üzeri çocuk sahibi olan ailelere de kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteğinin verilmesi de öneri olarak sunuldu.

TÜP BEBEK DESTEĞİ İÇİN 45 YAŞ BAZ ALINMALI

Sunumda, tüp bebek tedavisine verilecek devlet desteğiyle ilgili de düzenleme yapılmasına dair bir teklif ortaya atıldı. Tüp bebek için 40 yaşındaki kadınlara verilen destekte, yaş sınırının 45'e çekilmesi aktarıldı. Ayrıca düşen doğum oranının artması için devlet hastanelerinde doğum yapmanın daha cazip hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.