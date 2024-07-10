Üye Girişi
Haberler

AK Parti Kadın Kolları, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesini istedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, önceki gün yapılan AK Parti MYK toplantısında, 3 çocuklu annelere asgari ücret kadar destek verilmesi gündeme getirildi.

Türkiye'de doğurganlık oranı 1,51'e inerek, OECD ülkeleri ortalamasının altına düştü. Doğum oranının artması için AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi bir çalışma yaptı. Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir'in yaptığı sunumda, azalan doğurganlık oranına değinildi.

3 çocuklu annelere çocukları ilkokula başlayana kısmi süreli çalışma imkanı verilmesinin gündeme alınması istendi. 3 ve üzeri çocuk sahibi olan ailelere de kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteğinin verilmesi de öneri olarak sunuldu.

TÜP BEBEK DESTEĞİ İÇİN 45 YAŞ BAZ ALINMALI

Sunumda, tüp bebek tedavisine verilecek devlet desteğiyle ilgili de düzenleme yapılmasına dair bir teklif ortaya atıldı. Tüp bebek için 40 yaşındaki kadınlara verilen destekte, yaş sınırının 45'e çekilmesi aktarıldı. Ayrıca düşen doğum oranının artması için devlet hastanelerinde doğum yapmanın daha cazip hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret AK Parti Çocuk Kadın Sağlık Yaşam Politika Haberler

Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

Murat Kurum yeni döneme hızlı başladı! İşte gelir gelmez görevden aldığı isim

 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı

 Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
500

Yorumlar (1)

Cevap :

Yok yaa başka çok biliyorsunuz siz.

2
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title