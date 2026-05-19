AK Parti İzmir'de Bayramlaşma ve Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programda konuşan İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti'nin millete hizmetkar olma davası olduğunu vurgulayarak, İzmir'de daha güçlü olma hedefiyle daha fazla çalışacaklarını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre parti binasında düzenlenen programa AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Programda konuşan Saygılı, büyük bir davanın mensupları olduklarını belirtti.

AK Parti'de millete efendi olma değil, millete hizmetkar olma davasının bulunduğunu kaydeden Saygılı, "Liderliğini Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bu kutlu yürüyüşte bizlere düşen görev çok nettir, daha fazla çalışmak, daha fazla sahada olmak, daha fazla gönüle dokunmak." ifadelerini kullandı.

Saygılı, il teşkilatı olarak hedeflerinin bulunduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Bizim bir iddiamız var. İzmir'de daha güçlü olacağız. İzmir'de daha fazla gönle gireceğiz. İzmir'de AK Parti bayrağını daha da yukarıya taşıyacağız. Ama bunun yolu bellidir. Daha çok çalışacağız. Daha çok sahada olacağız. Daha çok gönül kazanacağız. Unutmayın. Bu hareketin mayasında samimiyet vardır. Bu hareketin ruhunda millet sevgisi vardır."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
