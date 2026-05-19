Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın

Gazeteciler Erdoğan Aktaş ile Sinan Burhan Arasında canlı yayında, sokak hayvanları tartışması yaşandı. Burhan'ın, "Sokakta köpek olmaz, barınaklarda olmalı” sözlerine Aktaş'ın, "Köpekleri öldürün, sokak hayvanlarını öldürün” yanıtı tansiyonu yükseltti. Burhan ise, "Artık köpek seviciliği bırakın, çocukları öldürmeyin, kadınları öldürmeyin” dedi.

tv100 canlı yayınında sokak hayvanlarıyla ilgili tartışma programa damga vurdu. Program sırasında Erdoğan Aktaş ile Sinan Burhan arasında sokak köpekleri konusunda dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"SOKAKTA KÖPEK OLMAZ, BARINAKLARDA OLMALI"

Tartışmada Sinan Burhan, sokak köpeklerinin barınaklarda tutulması gerektiğini savunarak, “Sokakta köpek olmaz, barınaklarda olmalı” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Erdoğan Aktaş ise program sırasında, “Köpekleri öldürün, sokak hayvanlarını öldürün” sözlerini dile getirdi.

"ARTIK KÖPEK SEVİCİLİĞİ BIRAKIN"

Yaşanan polemiğin ardından Sinan Burhan, sokak hayvanlarının korunması gerektiğini belirterek, “Sokak köpekleri de bizim, onlara sahip çıkacağız ancak barınaklarda olmalı. Siz çocuklar ölsün, kadınlar ölsün ama köpekler ölmesin diyorsunuz. Artık köpek seviciliği bırakın, çocukları öldürmeyin, kadınları öldürmeyin” dedi.

