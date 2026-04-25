AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca "Bölgesel Mahalle Başkanları Toplantısı" yapıldı

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Ödemiş, Torbalı, Selçuk, Beydağ, Kiraz, Tire ve Bayındır ilçelerini kapsayan "Bölgesel Mahalle Başkanları Toplantısı" gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Ödemiş ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıya İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İl Koordinatörü Adnan Günnar ile ilçe ve mahalle başkanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, ilçe ve mahalle başkanlarının İzmir için gecesini gündüzüne katıp, millete hizmet yolunda yorulmadan kapı kapı dolaştığını belirtti.

Çalışmalarından dolayı başkanlara teşekkür eden Bilal Saygılı, şunları kaydetti:

"İzmir'deki sorunları yerinde çözecek, bu şehre nefes aldıracak olan sizlersiniz. Sokaktaki o bitmek bilmeyen çukurlardan, körfezden yükselen o ağır kokudan İzmir'i kurtaracak olan yine sizlerin sahadaki iradesidir. Yıllardır bitirilemeyen, temelinde ot bitmiş yarım kalmış projelerden bu güzel şehri kaosa, keşmekeşe ve çileye dönüşen o ağır trafiğe mahkum edenlerden İzmir'i kurtaracak olan sizlersiniz. Bizim vizyonumuz çöpü, çamuru ve çukuru bu şehrin kaderi olmaktan çıkarmaktır. Vatandaşımıza 'İzmir sahipsiz değil' dedirtecek olan, sizin mahalledeki dik duruşunuz, sizin çözüm odaklı siyasetiniz olacaktır."

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
