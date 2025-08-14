AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, Kentsel Dönüşüm Sorunlarını Çözmeye Hazırız

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kentsel dönüşüm çağrısına ilişkin kentin sorunlarını çözmeye hazır olduklarını belirtti.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada İzmir'in deprem gerçeğinin farkında olduklarını belirterek, Tugay'ın hükümet ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın deprem sonrası çalışmalarını takdir etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

İzmir'in kentsel dönüşüm sorunlarını çözmek için çalıştıklarını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"İzmir'de bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 30 bin konut yaptık. 2020 İzmir depreminden hemen sonra 6 bin konutu kısa sürede tamamlayıp depremzedelere teslim ettik. Dünya Bankası'ndan İzmir'e özel 300 milyon avro kredi sağladık, bu kaynağı riskli yapılarda yaşayan vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Ödemiş'te, Selçuk'ta, Seferihisar'da, Çeşme'de TOKİ konutlarını tamamladık. TOKİ'nin tamamladığı ancak geçmiş dönemde Büyükşehir Belediyesinin açtığı davalar nedeniyle tapularını alamayan vatandaşlarımızın sorunu başta olmak üzere güzel İzmir'imizin kentsel dönüşüm sorunlarını her zaman çözmeye hazırız."