AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan CHP'ye "algı siyaseti" eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir'in gündemi çöp dağları, CHP'nin gündemi algı siyaseti." ifadelerini kullandı.

Saygılı, yazılı açıklamasında CHP'nin İzmir'e eser ve hizmetler yerine polemik sunduğunu savundu.

Kentin sorunlarından uzaklaşıldığını belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"İzmir'in gündemi çöp dağları, CHP'nin gündemi algı siyaseti. İzmir'in yükü belediyedeki bankamatik memurları, CHP'nin söylediği lafügüzaf. İzmir'in sorunu altyapı ve trafik, CHP'nin çözümü kavga ve kaos. CHP ve onun siyasi eliti İzmir'i görmezden gelmeye, başını kuma gömmeye ve İzmir'in vaktinden, enerjisinden, cebinden, umut ve hayallerinden çalmaya devam ediyor."