AK Parti'li Saygılı'dan işçileri eylemde olan Buca Belediyesinin Başkanı Duman'a tatil eleştirisi

Güncelleme:
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, işçilerin maaş alamadıkları dönemde Buca Belediye Başkanı'nın yurt dışında tatil yapmasını eleştirerek, 'İşçiyi değil keyiflerini düşünüyorlar' dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Buca Belediyesinde işçilerin maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaparken Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yurt dışında tatilde olduğunu belirterek, "İşçiyi değil keyiflerini düşünüyorlar. Çalışmayı değil tatili seviyorlar." ifadelerini kullandı.

Saygılı, yazılı açıklamasında kimin kiminle ve ne şekilde tatil yaptığıyla ilgilenmediklerini, ancak Duman'ın tatil görüntülerinin belediye önünde aylardır maaşını alamadıkları için eylem yapan emekçileri yaraladığını kaydetti.

Son birkaç yıldır "yeni CHP diye pazarlanan yozlaşmış politika çukurunda tatilseverliğin peyda olduğunu" savunan Saygılı, CHP'nin başka büyükşehir, il ya da ilçe belediyelerinde başlayan tatilseverliğinin son olarak Buca Belediyesinde görüldüğünü ifade etti.

Saygılı, keyif çatlatılan görüntülerin emeğinin karşılığını alamadığı için hayat standartlarından taviz veren işçileri rencide ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Buca'ya bakanlar, CHP belediyeciliğinin bir kenti nasıl bir felakete uğrattığına şahit olacaklar. Buca'nın sesine kulak verenler, ekranlarda 'işçi hakkı' diye bağıran CHP Genel Başkanının, kamera arkasında işçinin hakkını çiğneyen bir Belediye Başkanını nasıl kolladığını mağdur işçilerden duyacaklar. Tarih ve İzmir şahittir. İşçiyi değil keyiflerini düşünüyorlar. Çalışmayı değil tatili seviyorlar. Emeği değil ceplerini önemsiyorlar. İnsanı değil rantı önceliyorlar."

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Politika
