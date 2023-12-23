Üye Girişi
Haberler

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, STK'larla Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'de faaliyet gösteren dernek ve vakıfların yöneticileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Saygılı, STK'ların devlet ve millet kaynaşmasının adresleri olduğunu ve parti olarak kapılarını STK'lara sonuna kadar açtıklarını belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'de faaliyet gösteren dernek ve vakıfların yöneticileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Saygılı, sivil toplum kuruluşlarının, devlet ve millet kaynaşmasının, gönüllü hizmetin adresleri olduğunu, parti olarak kapılarını STK'lara sonuna kadar açtıklarını, STK'ların da en zor dönemlerde devleti ile el ele vererek çözüme destek sunduğunu aktardı.

Millete hizmette ayrımcılığa yer vermediklerinin altını çizen Saygılı, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar milletimizin kutuplaştırılmasına, kimlik ve köken üstünden birbirine düşürülmesine yönelik hiçbir engele, hamleye izin vermedik. Türkiye Yüzyılını inşa ederken de en büyük gücümüz bu olacak. Birlik ve beraberliğimize halel getirmeme kararlılığımız, bizi çok daha ileriye götürecek. Hemşeri derneklerini, eğitimden sağlığa toplumumuza gönüllü hizmetler vermeyi kendilerine görev edinmiş dernek ve vakıflarımızı da aynı bakış açısıyla desteklemeye devam edeceğiz.

Şimdi şehirlerimiz için, İzmir'imizin yerelde de kalkınması ve özlem duyduğu hizmetlere kavuşması için önemli bir seçimin eşiğindeyiz. ve STK'larımıza yine büyük görevler düşüyor. İnşallah, İzmir'i ve 30 ilçesini AK belediyecilikle buluşturacağız ve hep birlikte yaşadığımız şehre, hemşerilerimize hizmet etmenin hazzını yaşayacağız."

Kaynak: AA / Politika

AK Parti İzmir İzmir Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman? Sivasspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 4. eleme adayı kimdir? 23 Aralık Cumartesi 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? Fatma Özkul kimdir? Prof. Dr. Fatma Özkul kaç yaşında, nereli? Fatma Özkul hayatı ve biyografisi! Mıknatıs altını çeker mi? Mıknatıs altın maddesini çekiyor mu, çekmiyor mu? Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 21 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Nevzat Şimşek kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title