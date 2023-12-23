AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, STK'larla Bir Araya Geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'de faaliyet gösteren dernek ve vakıfların yöneticileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Saygılı, sivil toplum kuruluşlarının, devlet ve millet kaynaşmasının, gönüllü hizmetin adresleri olduğunu, parti olarak kapılarını STK'lara sonuna kadar açtıklarını, STK'ların da en zor dönemlerde devleti ile el ele vererek çözüme destek sunduğunu aktardı.

Millete hizmette ayrımcılığa yer vermediklerinin altını çizen Saygılı, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar milletimizin kutuplaştırılmasına, kimlik ve köken üstünden birbirine düşürülmesine yönelik hiçbir engele, hamleye izin vermedik. Türkiye Yüzyılını inşa ederken de en büyük gücümüz bu olacak. Birlik ve beraberliğimize halel getirmeme kararlılığımız, bizi çok daha ileriye götürecek. Hemşeri derneklerini, eğitimden sağlığa toplumumuza gönüllü hizmetler vermeyi kendilerine görev edinmiş dernek ve vakıflarımızı da aynı bakış açısıyla desteklemeye devam edeceğiz.

Şimdi şehirlerimiz için, İzmir'imizin yerelde de kalkınması ve özlem duyduğu hizmetlere kavuşması için önemli bir seçimin eşiğindeyiz. ve STK'larımıza yine büyük görevler düşüyor. İnşallah, İzmir'i ve 30 ilçesini AK belediyecilikle buluşturacağız ve hep birlikte yaşadığımız şehre, hemşerilerimize hizmet etmenin hazzını yaşayacağız."