AK Parti İzmir'de İftar Organizasyonu

Ak Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Bakırçay Üniversitesi'nde "Kampüs İçin İftar Vakti" programı düzenlendi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, üniversitede yaklaşık 1000 öğrencinin katılımıyla iftar yapıldı.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süper güçlerin coğrafya üzerindeki haksız hesaplarını boşa çıkardığını belirtti.

Daha adil ve huzurlu bir dünyanın gençlerle mümkün olacağını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Kalıcı bir bölgesel barış ve asayiş, siz gençlerimizin askeri güvenlik politikaları ve askeri teknolojiler alanında parlayarak barış elçileri olmanızla sağlanacaktır. Daha güçlü ve bağımsız bir Türkiye, siz gençlerimizin mühendislik alanında parlayarak milli savunma sanayini ileri noktalara taşımanızla muhkem olacaktır."

Ak Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli ise üniversite gençliğiyle kampüslerde güçlü bir bağ kurduklarını belirterek, gençlerle aynı sofrada buluşmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Programa Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve öğrenciler katıldı.