AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, MHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Dağ, ziyarette, kendisi için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yapılan karşılama törenine katılan Cumhur İttifakı ortaklarına teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da meydanlarda kurulduğunu ifade eden Dağ, "Cumhur İttifakı, bu geçen süre zarfında şunu çok net bir şekilde göstermiştir ki bu ülkenin devamı, bekası noktasında birlik ve beraberliğini her zaman gösterecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu süreci uyumlu şekilde devam ettiriyorlar." diye konuştu.

Hamza Dağ, Cumhur İttifakı olarak gerek seçim çalışmalarını gerekse diğer konuları istişare içinde sürdüreceklerini vurguladı.

İzmir'in sorunlarını iyi bildiğini belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Bu şehirde 4 dönem milletvekilliği yapmak bize nasip oldu. Bu süre zarfında İzmir'in her yerindeki meselelerine hakim olduk. Merkezi iktidarda çözülmesi gerekenleri çözmeye gayret gösterdik. Şimdi de artık belediyeyle, yerelle buluşturarak bu meseleleri çözme noktasında irademizi ortaya koyacağız. İnşallah bunu hem büyükşehir belediye başkanı olarak hem de 30 ilçede inşallah kazanacağımız belediyelerle ve diğer 30 ilçenin tamamıyla inşallah hayata geçireceğiz. Hem çok heyecanlı, keyif alacağımız yaklaşık 2,5 aylık bir kampanya dönemi geçireceğiz. Ondan sonra da 4,5 milyon hemşerimizle 5 yıllık bir belediye başkanlığı döneminde de İzmir'in sokaklarında her yeri gezeceğiz."

"Kapı kapı dolaşıp, herkesten oy isteyeceğiz"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de Dağ'a başarılar diledi.

Dağ'ın kazanması için çalışacaklarını söyleyen Şahin, "Ayırmadan, ayrıştırmadan, İzmir için canla başla, teşkilatımızla birlikte çalışmaya hazırız. Kapı kapı dolaşıp, herkesten oy isteyeceğiz." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yerel seçimlere Cumhur İttifakı ile omuz omuza girdiklerini dile getirdi.

İzmir'in Türkiye'nin en özel şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Birbirinden kıymetli adaylarımızla İzmir'in çıtasını ve markasını güçlendirmek üzere birlikte çalışacağız. Canla başla çalışacağız. Engeller, sıkıntılar olsa da aldırmadan, yorulmadan, durmadan, usanmadan çalışacağız. İnşallah Cumhur İttifakı olarak hep birlikte bu ipi en önde göğüsleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Cumhur İttifakı'nın, memleketin ve milletin bağrından çıktığını belirtti.