Soylu, Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov'u Kabul Etti

AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u TBMM'deki makamında kabul etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Memmedov'u ve beraberindeki heyeti TBMM'deki makamında kabul etti. İkili, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri hakkında sohbet etti. Türkiye'deki görev süresi sona eren Memmedov'a teşekkür eden Soylu, Azerbaycan ile Türkiye kardeşliğinin önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in beraber çok büyük başarılara imza attığını söyleyen Memmedov ise ikilinin bölgede barışın gerçekleşmesine çok büyük katkıları olduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı