AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Günday, Sarıyer'i ziyaret etti

Ak Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ömer Fuat Günday, Sarıyer'in Garipçe Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti İstanbul Milletvekili adayları seçim çalışmalarına devam ederken, partinin İstanbul 2'nci Bölge milletvekili adayı Ömer Fuat Günday, Sarıyer ilçesinin Garipçe Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Günday, ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu.

"SARIYER'İMİZİN SORUNLARINI ÇÖZMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Garipçe Mahallesi sakinleri tarafından çok güzel karşılandıklarını dile getiren AK Parti İstanbul 2'nci Bölge milletvekili adayı Ömer Fuat Günday, "Bugün bayramın 2. Günü, Sarıyer ilçemizdeyiz. Gerek Rumeli Feneri olsun gerek Garipçe mahallemizin sakinleri bizleri bağırlarına bastılar. Burada daha önceden de tanıdığımız dostlarımız var, bu vesileyle onlarla da buluşmuş olduk. Komşularımıza selam verdik, esnafımıza hayırlı işler diledik, bayramları tebrik ettik. Rumeli Feneri'nde ve Garipçe Mahallemizde komşularımızın hayır dualarını aldık. İyi dilekleri için bütün hemşerilerime ve dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öyle ümit ediyorum ve gördüğüm manzara da odur ki, Sarıyer tamam inşallah. 14 Mayıs'tan sonra yapacağımız ikinci bayramımızda Sarıyer'imizin, İstanbul'umuzun, Türkiye'nin sorunlarını çözmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.