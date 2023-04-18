AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Ayaydın: Milletin kurmuş olduğu bir siyasi partiyiz

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Derya Ayaydın, Sarıyer'de esnaf ve vatandaş ziyareti sonrası yaptığı değerlendirmede, "Herkesin bize karşı çok olumlu dönüşleri var. Milletin kurmuş olduğu bir siyasi partiyiz" dedi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Adayı Derya Ayaydın, Sarıyer'de esnaf ve vatandaş ziyareti sonrası yaptığı değerlendirmede, "Herkesin bize karşı çok olumlu dönüşleri var. Milletin kurmuş olduğu bir siyasi partiyiz" dedi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili 1, 2 ve 3'üncü bölge adayları seçim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarına sahada devam eden AK Parti 2'nci bölge Milletvekili adayı Derya Ayaydın bugün Sarıyer'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ayaydın'a AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun da eşlik etti. Sokaktaki vatandaşlardan ve esnaflardan destek talep edildi. Ziyaretlerin ardından Maslak'ta İstanbul Oto Sanatkarları Esnaf Odası'na geçildi. Burada oda yöneticisiyle ziyaretin ardından Ayaydın ve teşkilat üyeleri saha çalışmalarına devam etti.

"ALLAH NASİP EDERSE 15 MAYIS SABAHINA ZAFERLE ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Sarıyer'de esnaf ziyaretleri sırasında konuşan Derya Ayaydın, "7 gün 24 saat sahadayız. Ramazan ayını böyle geçiriyoruz. Akşam iftar programlarımız oluyor. Allah nasip ederse bayramda devam edeceğiz. Her ilçeye gidiyoruz ve herkese dokunmaya çalışıyoruz. Bugün de Sarıyer ilçesindeydik. Şu anda da İstanbul'un kalbi olan Maslak Oto Sanayi'deyiz. Herkesin bizlere karşı çok olumlu dönüşleri var. Bizden beklentileri de büyük. İnşallah Allah nasip ederse 14 Mayıs günü, 15 Mayıs'a zaferle çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

"AK PARTİ OLARAK MİLLETİN KURMUŞ OLDUĞU BİR SİYASİ PARTİYİZ"

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun ise "14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala 7 gün 24 saat esaslı var gücümüzle çalışıyoruz. AK Parti olarak milletin kurmuş olduğu bir siyasi partiyiz. Millet ve memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sahada muhteşem bir sevginin, muhabbetin olduğunu görüyoruz" diye konuştu.