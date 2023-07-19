AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığına Saliha Demirer atandı

Ak Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığına atanan Saliha Demirer, görevi İstanbul'dan milletvekili seçilen Rabia İlhan'dan devraldı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partinin İstanbul Kadın Kolları Başkanlığında bayrak değişimi yapıldı.

Sütlüce'deki parti binasında yapılan devir teslim töreninde, İstanbul Milletvekili ve önceki dönem İstanbul Kadın Kolları Başkanı olan Rabia İlhan, Saliha Demirer'e görevi devretti.

Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde çalışkanlığına, azmine ve fedakarlıklarına yakından şahit olduğum Sayın Rabia İlhan Hanımefendi'ye emekleri ve çalışmaları için teşekkür ederim. İl Kadın Kolları Başkanlığımıza atanan Saliha Demirer'e başarılar dilerim. Kadın Kollarımız ilk günkü heyecanla teşkilatımızın en önemli parçası olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de sosyal medya hesabından "İl Kadın Kolları Başkanımız Saliha Demirer'in mazbatasını teslim ettik. Kendisine görevinde başarılar diliyorum. 28. Dönem Milletvekili olarak İstanbul'umuza hizmet edecek olan önceki dönem başkanımız Rabia İlhan'a emekleri için teşekkür ediyorum." paylaşımını yaptı. ??????????????