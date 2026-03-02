AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: 'Bizler bir oldukça bölgemizde ve dünyada güven unsuru olacağız'

İstanbul'da faaliyet gösteren 81 ilin hemşehri dernekleri, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gönül Coğrafyamız İftarı'nda buluştu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Bizler bir oldukça, kalplerimiz beraber attıkça Allah'ın izniyle sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve dünyada güven unsuru olacağız" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gönül Coğrafyamız İftarı" programında 81 ilin hemşehri dernekleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. İl Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mehmed Emin Özkaya'nın açılış konuşmasıyla başlayan program, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan, Büşra Paker ve İsa Mesih Şahin'in selamlama konuşmalarıyla devam etti.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, iftar programının yalnızca Türkiye'nin 81 ilini değil, gönül coğrafyasının tamamını temsil eden bir buluşma olduğuna dikkat çekti. Özdemir, "Bugün burada ülkemizi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 81 ilimizin, hatta daha da ötesi Rumeli'den Balkan coğrafyasına, Türkistan'dan gönül coğrafyamızın tüm fertlerinin temsilcileriyle bir aradayız" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının toplumsal birlik, kültür aktarımı ve dayanışmadaki rolüne vurgu yapan Özdemir, 11 ili etkileyen deprem felaketinde sivil toplum kuruluşlarının gösterdiği dayanışmaya değinerek, "Deprem olur olmaz ülkemizin 81 ilindeki sivil toplum kuruluşlarımızla irtibata geçtik. İş dünyamızın katkıları ve sivil toplum kuruluşlarımızın fedakarlıklarıyla yüzlerce yardım tırı deprem bölgesine ulaştırıldı. Zor zamanlarda milletimizin nasıl yanında durduklarını hep birlikte gördük" diye konuştu.

"İstanbul birliğin ve huzurun şehridir"

İstanbul'un tarihi ve medeniyet birikimine dikkat çeken Özdemir, "İstanbul üç medeniyete başkentlik etmiş, her katmanında farklı bir tarihin izlerini barındıran kutsal bir şehir. Aynı zamanda her dinden, her mezhepten, her memleketten vatandaşımızın huzur ve refah içinde yaşadığı bir birlik şehridir" şeklinde konuştu.

Bölgede yaşanan krizlere rağmen Türkiye'nin huzur adası olmayı başardığını belirten Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaparak, "Gayemiz bu birliği büyütmek, bu birliği geliştirmek. Ülkemizin geleceği için, evlatlarımız için, daha güzel yarınlar için tefrikaya düşmeden birlik ve beraberlik duygusuyla ülkemize sahip çıkmak. Biz bir oldukça, kalplerimiz beraber attıkça Allah'ın izniyle sadece ülkemizde değil, bölgemizde ve dünyada güven unsuru olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı