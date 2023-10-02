AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 2029'a kadar AK Parti belediyesiyle buluşmayı hedefliyor

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kabaktepe, '31 Mart 2024'de, Mayıs 2023'te olduğu gibi Türkiye'de AK Parti olarak en güzel sonuçları alacağız. En başarılı şekilde çıkacağız. İstanbul'umuzda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere inşallah 2029'a kadar AK Parti belediyesiyle buluşmasını da sağlayacağız dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Başkanlığının Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlediği 3'üncü Medya Buluşması'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Medya temsilcileriyle sohbet eden Kabaktepe, 'Hem milletimize hem tüm Türkiye olarak, 2023 Mayıs ayında hakikaten dünya tarihinde, demokrasi tarihinde örnek teşkil edecek bir seçim gerçekleştirdik. Dolayısıyla milletimize teşekkür ediyoruz. Tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Yine Türkiye Yüzyılı iddiamızla girdiğimiz seçimlerde başarılı olarak çıkmış olmak dolayısıyla da teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız yine yeniden Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak 12 mi 13 mü diye bir takım tartışmalarla beraber sayı önemli değil, vazifesine devam ediyoruz. Onun için bu vazifeyi tevdi eden milletimize teşekkür ediyoruz. Önümüzde 2024 seçimleri var. Bizler hem mutfak çalışmaları hem saha çalışmaları, hem sandık çalışmaları üç başlık altında çalışmalarımıza başladık, devam ediyoruz. İnşallah 31 Mart 2024'de Mayıs 2023'te olduğu gibi Türkiye'de AK Parti olarak en güzel sonuçları alacağız. En başarılı şekilde çıkacağız. İstanbul'umuzda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere inşallah 2029'a kadar AK Parti belediyesiyle buluşmasını da sağlayacağız diyorum diye konuştu.

HABERİN HAKİKATİ VE DEĞERİNDEN KORKMAYAN TÜM GAZETECİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kabaktepe, 'Bu akşam aslında 2 kişi olarak hoş geldin diyecektik. Bir Genel Başkan yardımcımız Hamza Bey biri de ben 'Hoş geldin' diyecektim. Cumhurbaşkanımız kongre çalışmaları dolayısıyla genel merkeze geldiği için katılamadı. Genel başkan yardımcımızın selamlarını da sizlere ben iletmiş olayım. Hakikaten hızın çok fazla tartışıldığı günlerden geçiyoruz. Enformasyonda ve iletişimde de hızın tartışıldığı, hızla beraber hakikatin ve değerin de tartışıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en yakından yaşayan sektörde iletişim sektörümüz, medya sektörümüz, adını en genel anlamda nasıl kullanırsak kullanalım. Ama Türkiye'de şuna da şahitlik ediyoruz. Onun için ben teşekkür de ediyorum tüm medya mensubu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. İletişimin çok fazla hızlanmasına rağmen haberin hakikati ve değerinden korkmayan tüm gazeteci arkadaşlarımızı köşe yazarından, muhabirinden, kameramanından, haber spikerinden tüm paydaşlarına da tekrar teşekkürler etme borcumuz var. Çünkü insani ve sektörü baskılı yargı süreçlerini geçiliyor ifadelerini kullandı.