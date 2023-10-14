AK Parti İstanbul İl Başkanı: İBB 16 milyona değil partili delegelere hizmet ediyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 16 milyona değil partili delegelere hizmet ettiğini söyledi.

Kabaktepe, AK Parti İstanbul milletvekilleri ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen "Yeniden İstanbul" programına katıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Başkanı Kabaktepe, milletvekillerinin Eyüpsultanlı hemşehrilerini ziyaret edeceğini ve neler yaptıklarını anlatacaklarını ifade etti.

Kabaktepe, İBB'nin restorasyonunu tamamladığı Feshane'yi, Eyüpsultan'ın ruhuna, tarihine, kimliğine tezat bir sergi ile açtığını hatırlattı.

"CHP 4,5 yılda 16 milyona değil bir kişiye ya da kişilere hizmet etmiş"

İBB'nin birçok yere tabelalar astığını belirten Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Astığı tabelaların bir tanesinde 16 milyon için çalıştığını yazıyor. En son geçen hafta yaptıkları kongrede, CHP il başkanlığı adaylarından bir tanesinin yaptığı konuşma, bu 16 milyonun önündeki 6'nın düştüğünü, bir kişi ya da bir kesim için çalıştıklarını göstermiştir. Büyükşehir Belediyesinin imkanlarının, bir il kongresinde delegelerin bir tarafa oy vermesi için nasıl yönlendirildiği, nasıl işe alındığı, bunları CHP il başkan adayı söylüyor.

Dolayısıyla CHP İstanbulluya hizmet için Büyükşehir Belediyesine talip olduğu 4,5 yıl içerisinde 16 milyona değil bir kişiye ya da kişilere hizmet etmiş. Bu en sonda bunu gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihi açısından, en üzüntü verici siyasi skandallardan bir tanesidir. Yani bir aday çıkıyor, önceden CHP il başkanlığı yapmış birisi diyor ki 'En az şu kadar delege işe kondu, şuna şu yapıldı, buna bu yapıldı.' Dolayısıyla diyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbullulara hizmet eder hale gelsin."