AK Parti İnsan Hakları Kampı Kızılcahamam'da Gerçekleşecek

AK Parti İnsan Hakları Kampı Kızılcahamam'da Gerçekleşecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı, 16-18 Mayıs tarihleri arasında Kızılcahamam'da insan hakları konulu bir istişare ve eğitim kampı düzenleyecek. Kamp, 81 ilden katılımcılarla insan hakları konularında bilgi paylaşımı ve tartışmalar yapacak.

Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı, 16-18 Mayıs'ta Kızılcahamam'da istişare ve eğitim kampı düzenleyecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın başkanlığında gerçekleştirilecek kampa, 81 ilin ana kademe, kadın ve gençlik kollarında görev yapan insan haklarından sorumlu il başkan yardımcıları katılacak.

Yalçın'ın açılış hitabıyla başlayacak kampta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti MKYK Üyesi Harun Çelik, AK Parti MKYK Üyesi Arzu Silin Günaydın da konuşmacı olarak yer alacak.

Yaklaşık 250 katılımcıyla gerçekleşecek kampta, AK Parti'nin insan haklarına dair yaklaşım, ilke ve perspektifleri teşkilat mensuplarıyla paylaşılacak.

Teşkilat mensuplarının insan hakları konularındaki bilgi düzeylerini artırmayı ve güncel gelişmelere dair farkındalıklarını güçlendirmeyi hedefleyen kamp, yapılacak atölye çalışmalarıyla farklı kademelerde görev yapan teşkilat mensupları arasında tanışma, kaynaşma ve tecrübe paylaşımına da imkan sağlayacak.

Yeni dönemde insan haklarını ilgilendiren temel meseleler, dijital dünyanın insan haklarına etkisi ve gelişen yapay zekanın insanla ilişkisi değerlendirilen programlarda, çocukların dijital dünyadaki güvenliği, dijital ortamda ortaya çıkan adaletsizlikler, eşitsizlikler, özgürlükler ve mahremiyet konuları da tartışılacak.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama! Olan biteni şaşkınlıkla izledi

Trump'a sıra dışı karşılama
Orta Doğu masası İsrail'i sarstı: Kaybettik

Erdoğan'ın katıldığı 4'lü zirve bir ülkeyi sarstı: Kaybettik
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Lyon'da bir devir sona eriyor! Lacazette'den veda

Bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacağı açıklandı
Ünlü jokey Halis Karataş attan düştü! İşte son durumu

Ünlü jokey attan düştü! Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.