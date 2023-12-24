AK Parti İlçe Teşkilatları Yerel Seçimleri Değerlendirdi

Ak Parti ilçe teşkilatları ile bir araya gelinerek yerel seçimler değerlendirildi.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölgesi İl Koordinatörü Mücahit Durmuşoğlu ve AK Parti Genel Merkez Bilgi İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Davut Arpa, Bilecik AK Pati İlçe teşkilatları ile bir araya geldi. Yerel seçimlerin ele alındığı görüşmelerde, "Yeniden Bilecik" denildi. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe teşkilatları hakkında kısaca bilgilendirerek, yerel seçimlerde her ilçenin nasıl bir çalışması olduğu hakkında bilgi verdi. - BİLECİK