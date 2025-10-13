AK Parti İlçe Başkanı Vural'dan Brüksel Tepkisi

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, Eskişehir'in merkez üç belediye başkanının Brüksel'deki CHP mitingine katılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Vural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye başkanlarının Brüksel gezisini eleştirerek, "Umarız sadece lahanasını değil, Brüksel'in şehircilik anlayışını da görmüşlerdir." ifadelerini kullandı.

Brüksel'in ulaşım planlaması, şehir estetiği, yeşil alan anlayışı ve akıllı otopark sistemleriyle Avrupa'nın örnek şehirlerinden biri olduğunu belirten Vural, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Brüksel trafiğini veriyle yönetir, otoparklarını planla inşa eder, şehir merkezini vatandaş için yaşanabilir hale getirir. Kısacası Brüksel'de 'trafik yoktur' denmez, trafik nasıl çözülür gösterilir. Eskişehir'de ise ne yazık ki durum farklıdır. Şehir planlaması bütüncül değil, trafik yönetimi reaktiftir. Otopark politikası ise adeta bir 'yok politikası'dır."

Belediye başkanlarının Brüksel gezisinden "şehircilik dersiyle dönmelerini" dilediğini kaydeden Vural, "Eğer gerçekten Brüksel'den bir şeyler getirmek istiyorlarsa, dönüş yolunda valizlerine birkaç dosya dolusu planlama vizyonu, akıllı ulaşım sistemi, insan odaklı belediyecilik koymalarını tavsiye ederiz." ifadesini kullandı.