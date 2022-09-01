AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, tartıştığı polislerle kavga etti

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ın tartıştığı polislerle kavga ettiği görüntüler anbean kameralara yansıdı.

Gaziantep Şehitkamil Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve arkadaşlarının, polislerle kavga ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

POLİSLERLE TARTIŞTI

Twitter'da "Polis Platformu" adlı hesaptan paylaşılan bir görüntüde, Yılmaz'ın görev başındaki polislerle tartışma yaşadığı görülüyor.

ARBEDE ÇIKTI

Görüntülerde Yılmaz'ın, çok sayıda kişiyle birlikte polislere parmak salladığı ve arbede yaşandığı da kameralara yansıdı.