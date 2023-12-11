AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı Ağrı'da Gerçekleştirildi

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Emrullah Gür, Ağrı'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Ağrı İl Başkanlığı tarafından Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Belediye Başkanı Metin Karadoğan, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Yönetim Kurulu üyesi Abbas Aydın, ilçe belediye başkanları ve AK Parti teşkilat mensupları hazır bulundu.

Toplantıda konuşan AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, seçim atmosferine girerken teşkilat mensuplarına çok büyük görevler düştüğünü belirterek, "Bizler AK Parti Ağrı teşkilatları olarak güçlü bir şekilde yol yürüyoruz, uyumumuz var, birlikteliğimiz var ve birlikteliğimiz kavidir, güçlüdür, millet ile sürekli diyalog içindeyiz, ne yapıyorsak istişare içinde yapıyoruz. Milleti dinliyoruz, taleplerini alıyoruz ve talepler için de mücadele ediyor ve sonucu kendilerine aktarıyoruz. Dinamik hareket halinde uyumlu bir teşkilatımız var. Ana kademe, Kadın ve Gençlik Kolları, tüm belediye başkanlarımız, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerimiz ile teşkilat yapımızla saha çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Ağrı'da kapı, kapı dolaşıp hemşehrilerimizin gönüllerine girmeye gayret ediyoruz. Türkiye'nin ekonomisini ve itibarını büyüten Türküyle Kürdüyle ve diğer unsurlarıyla Türkiye'nin kardeşliğini pekiştiren Cumhurbaşkanımızı hem başımızda tutacağız hem de bu ülkenin başında tutacağız. Bu bizim için en önemli görevdir" dedi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Emrullah Gür de, genel seçimlerden sonra millet ittifakının zillet içinde, iyi ki biz iktidar olmamışız, dediklerine şahitlik ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Çünkü onların millet, devlet vatan gibi bir dertleri yok. Tek dertleri kuklacılarına hizmet etmektir. Değer üzerinde değil nefsi tatmin telaşı üzerinde teşekkür etmiş olan ittifaklar zillet içinde darmadağın olmak zorundadır. Tek dertleri bu ülkeyi boyunduruk altına aldırmak olanlar yüzde 2 gibi bir karşılığı olan partilere ülkenin en önemli makamlarını peşkeş çekmişler. Rabbimize hamdolsun milletimiz yine büyük bir feraset ile gereğini yaptı ve ülkemiz için çok büyük bir facianın kıyısında döndü. AK Parti olarak biz asla siyasi pazarlık yapmadık. Ülkemiz ve milletimiz için siyaset yaptık ve değerler üzerinde her daima yol almaya çaba gösterdik. Tüm kalbim ile diyorum ki Türkiye Yüzyılını AK Parti olarak birlikte inşa ediyoruz ve inşa etmeye devam edeceğiz. İnşallah Ağrı teşkilatı ve gönüldaşlar olarak bizlere büyük görevler düşüyor. Yerel seçimlerde de Ağrı halkımıza tüm gücümüz ile hizmet etmeye devam ettirmek için yine çok çalışacağız ve kazanacağız. Hiçbir zaman kardeşlerim istismar siyaseti yapmadık hizmet siyaseti yaptık. Eser siyaseti yaptık. Türkiye'nin diğer 80 vilayeti ile birlikte Ağrı'mızı da bugüne kadar görülmemiş hizmetler ile tanıştırtırdık. Ağrı halkımız hep bize destek oldu, 31 Mart'ta da Ağrı'nın tüm bölgeye ve Türkiye ye örnek olacak şekilde AK Parti'ye sahip çıkacağını inanıyoruz. Ağrı'da belediye olarak yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz ve belediye başkan adayımız hangi kardeşimiz olursa olsun hep birlikte inşallah bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Biz ideolojik siyaset yaklaşımı ile değil, eser siyaseti ile halkımıza gideceğiz. AK davanın yeni Yüzyılının yıldızı, yeryüzü mazlumların hamisi, büyük Türkiye inşasını adanmış yürekleriyiz. Bugün Filistin Gazze için sesi çıkan tek ülkeyiz. İşte biz güçlüysek mazlumlar da ümmette güçlü olacaktır." - AĞRI