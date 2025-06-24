AK Parti İl Başkanları ve Koordinatörleri İçin Çalışma Kampı Düzenlendi

AK Parti İl Başkanları ve Koordinatörleri İçin Çalışma Kampı Düzenlendi
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AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, 22-24 Haziran tarihleri arasında Kızılcahamam'da İl Başkanları ve İl Koordinatörleri için bir çalışma kampı düzenledi. Kamp, teşkilatların istişare ve motivasyonunu artırmayı hedefleyen toplantılarla sona erdi.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından 22-24 Haziran tarihleri arasında düzenlenen "İl Başkanları ve İl Koordinatörleri Çalışma Kampı" programı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirildi.

Üç gün süren kamp boyunca teşkilatların istişare, koordinasyon ve motivasyon gücünü artırmayı amaçlayan birçok toplantı ve oturum gerçekleştirildi. Program, bugün yapılan değerlendirme toplantılarıyla sona erdi.

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Kahramanmaraş İl Koordinatörü Şaban Çopuroğlu ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da katılım sağladı. Kamp boyunca teşkilatın gelecek vizyonuna yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı, tecrübe paylaşımları gerçekleştirildi. Programda AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yer alarak, teşkilat mensuplarıyla bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Kampın sonunda değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle İl Başkanları ve İl Koordinatörleri Çalışma Kampımıza katılarak bizlerle kıymetli tecrübelerini ve değerlendirmelerini paylaşan; Genel Başkanvekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a, Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş'e, Tanıtım ve Medya Başkanımız Sayın Faruk Acar'a, Parti Sözcümüz Sayın Ömer Çelik'e ve Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler'e şükranlarımı sunuyorum.

Bu program, teşkilatımız adına çok büyük bir anlam taşıyor. 3 gün boyunca teşkilatlarımızın daha verimli çalışabilmesi adına önemli istişareler gerçekleştirdik. Hem kendi ilimiz hem de ülkemizin geleceği için verimli bir kamp süreci geçirdik." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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