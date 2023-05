Ak Parti İl Başkanı Tanrıverdi: 'Asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde artırdık'

Ak Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde artırdıklarını söyledi.

Ak Parti Sivas İl Başkanlığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde açıklamalarda bulundu. Açıklamaya Ak Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Milletvekili adayları ve parti mensupları katıldı. İl Başkanı Tanrıverdi, işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdiklerini söyleyerek, "Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine, emek ve alın teriyle katkıda bulunan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Emek bizim inancımızda ve kültürümüzde müstesna bir kıymete ve öneme sahiptir. Bu hassasiyet İşçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdik. Bu hakkın istismar edilmesine, örselenmesine hiçbir zaman müsaade etmedik. Kalkınmayı toplumun unsurlarıyla birlikte gerçekleştirebileceğimiz inancıyla toplumumuzun büyük bir kesimini oluşturan işçi kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu her zaman iyileştirme gayretinde olduk ve olacağız" dedi.

"Sıkılmadık el girilmedik hane bırakmayacağız"

Başkan Tanrıverdi, seçim çalışmaları çerçevesinde sıkılmadık el bırakmayacaklarını söyleyerek, "Bu çerçevede 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil yaptık. Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen güce inanıyor adımlarımızı Onların menfaatleri yönünde atıyoruz. Asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde artırdık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz başta olmak üzere bütün hemşerilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Sürecimizde her zaman yer alan işçi kardeşlerimize şükran, şükranlarımı sunuyor, her birini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu çerçevede seçim çalışmaları çerçevesinde mevcut milletvekili adaylarımız ve yaklaşık 3 binin üzerinde teşkilat mensuplarımız ile tüm köylerde eş zamanlı olarak bin 234 köyün tamamını ziyaret ettik. Bugün ise 660 kişilik ekibimiz ile 6 büyük mahallemizden başlamak üzere seçmen tarama çerçevede çat kapı ziyaretleri ziyaretlerimizi başlatıyoruz. Bu çerçevede sıkılmadık el girilmedik hane bırakmayacağız" şeklinde konuştu. - SİVAS