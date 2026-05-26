Saygılı'dan Kurban Bayramı Mesajı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı bayramların gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevginin, merhametin ve dayanışmanın büyüdüğü müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletin tarih boyunca olduğu gibi bugün de aynı sofranın etrafında kenetlenmeyi, aynı duaya "amin" demeyi ve aynı hedef uğruna omuz omuza yürümeyi bildiğini ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Bayramlar gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların son bulduğu, sevginin, merhametin ve dayanışmanın büyüdüğü müstesna zamanlardır. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizleri güçlü kılan en büyük değer, inancımız, kardeşliğimiz ve ortak davamız etrafında kurduğumuz sarsılmaz birlik ruhudur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürürken, milletimizin her ferdinin huzuru, refahı ve geleceği için çalışmaya devam ediyoruz."