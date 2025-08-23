AK Parti İl Başkanı'ndan Kadın Muhtara Destek

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kadın muhtarın Acıpayam Belediyesi'ndeki tartışmasının ardından kovulması iddialarına tepki gösterdi.

Subaşıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye görevlisi ile yaşadığı tartışmanın ardından kovulan Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut'u ziyaret ettiğini belirtti.

Muhtarın yaşadığı durumun kabul edilemeyeceğini aktaran Subaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Muhtarımız mahallede yaşayan bir vatandaşın talebi için belediye giderek bir talepte bulunduğu sırada tartışma yaşamış. Muhtarımız köyde yaşayan vatandaşları için Acıpayam Belediyesi'nden bir hizmet talebinde bulunmuş. Bu hizmet talebiyle ilgili karşılaştığı muamele ne bir kadına ne de bir muhtara asla yapılmaması gereken bir tavır. Bu işin siyasetle ilgisi yok. İnşallah tekrar etmez. Yeniköy Mahallesi muhtarımızın bu gördüğü muameleden dolayı inşallah ayrımcılığa uğramaz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen muhtar Abut ise ???????"Kendime yapılan hakareti gerçekten ben de kınıyorum. Çünkü ben onların anlattığı gibi birilerinin dolduruşuyla bu hareketleri sergilemedim. Beni o hale getirdikleri için kendileri utanması gerekir. İlk etapta özür dileyecekleri yerde kilomu masaya yatırıp ondan bahsettiler. Bunlar çok çirkin işler." ifadelerini kullandı