AK Parti Heyeti MHP'ye Bayram Ziyareti Gerçekleştirdi

Ak Parti heyeti Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) bayram ziyaretinde bulundu.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Emine Çakır, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Şevval Uzkurt'tan oluşan AK Parti heyeti, MHP Genel Merkezi'ne gelerek bayram ziyaretinde bulundu. AK Parti heyetini MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray karşıladı. Kalp ameliyatı geçiren MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileğinde bulunan heyet adına konuşan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, terörsüz Türkiye yolunda hızla ilerleneceğini ifade etti. Sürekli, "Bayram kutluyoruz. Ama Gazze'de saldırıların devam etmesi hepimizi üzüyor. Dualarımız oradaki kardeşlerimiz için. İsrail'in saldırıları kınıyoruz. İsrail Dışişleri Bakanını açıklamasını yok hükmünde kabul ediyoruz" dedi.

MHP heyetinden Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu ise AK Parti heyetinin bayramını kutlayarak, "terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" vurgusu yaptı. Gazze'de 2 yıla yaklaşan bir savaş olduğunu ifade eden Topçu, bölgede İsrail tarafından insanlara zulüm yapıldığını söyledi. İsrail'in saldırılarının kabul edilebilir olmadığını dile getiren Topçu, Türkiye'nin terörden bir an önce kurtulması gerektiğini belirtti. - ANKARA