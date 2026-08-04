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AK Parti-CHP Görüşmesi: Kanun Teklifi Yarın Meclis'te

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- AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: "(Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi) Görüşmeler iyi gidiyor. Yarın inşallah veririz"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, CHP TBMM Grubunu ziyaret etti.

Gül ve Yüksel, Meclis'te, CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 30 dakika süren görüşmede, Terörsüz Türkiye kapsamındaki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin ele alındığı öğrenildi.

Görüşmenin ardından bir gazetecinin teklifin ne zaman Meclis Başkanlığına sunulacağına ilişkin sorusu üzerine Gül, "Görüşmeler iyi gidiyor. Yarın inşallah veririz." dedi.

Kaynak: AA
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