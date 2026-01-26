Haberler

AK Parti heyeti Bursa'da yapımı devam eden hastanede incelemelerde bulundu

AK Parti heyeti Bursa'da yapımı devam eden hastanede incelemelerde bulundu
Güncelleme:
AK Parti heyeti, Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinde inceleme yaptı. Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alındı.

AK Parti heyeti, yapımı devam eden Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz, Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinde yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyet, Osmangazi ilçesinde 97 dönümlük alan üzerine kurulan ve toplamda 265 bin metrekarelik kullanım alanına sahip, 1315 yatak kapasiteli hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin de yer aldı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Politika
