AK Parti heyeti bugün programındaki ifadeler nedeniyle tartışma yaratan HÜDA-Par'ı ziyaret edecek
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Parti programındaki ifadeler nedeniyle Cumhur İttifakı'na katılmak için yapılan görüşmeleri büyük tartışmalara konu olan HÜDA-PAR Genel Merkezi'ni bugün AK Partili kurmaylar ziyaret edecek. AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un, seçimde cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteleyeceklerini açıklayan HÜDA-PAR'lı yöneticilerle yapacağı görüşmenin ardından basına açıklama yapılacak.
Türkiye seçimlere doğru giderken ittifaklarda saflarını sıklaştırma hamlelerine devam ediyor. Bu kapsamda HÜDA-PAR 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor" açıklamasında bulunurken, HÜDA-PAR'ın parti programındaki ifadeler nedeniyle Cumhur İttifakı'na katılımı büyük tartışmalara konu oldu.
Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici dün yaptığı açıklamada "Ben şu anda HDP'lilerle tokalaşmıyorum, çünkü eli kanlı katillerle beraberler. Ama yarın bir gün PKK'yı lanetledikleri zaman tokalaşırım. Bu arada benim bildiğim HÜDA-PAR ittifakın içinde değil, sadece tek taraflı destek beyanı açıkladılar" diye konuştu.
Destici'nin sözleri HÜDA-PAR'ın ittifakta yer almayabileceği şeklinde yorumlanırken AK Parti heyetinden sürpriz bir görüşme hamlesi geldi. AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz bugün saat 16.00'da HÜDA-PAR Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Görüşmenin ardından basına açıklama yapılacak.
Öte yandan HÜDA-PAR'ın parti programındaki bazı maddelerin Cumhur ortağı MHP ile ters düştüğünü ifade eden çok sayıda kişi gözünü Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili yapacağı yoruma çevirdi.
HÜDA-PAR'ın parti programındaki görüşlerden bazıları şöyle:
- Eyalet sistemi, özerklik ve federasyon tartışılabilmelidir.
- Şeyh Said'in yakınlarından özür dilenmelidir
- 'Ne mutlu Türküm diyene' yazısı silinmelidir.
- Kürtçe, Türkçe ile birlikte ikinci resmi dil kabul edilmelidir.
- Medreseler iyileştirilmeli, asli fonksiyonlarına kavuşturulmalı ve resmi statü tanınmalıdır.
- İsimleri değiştirilen yerleşim yerlerine eski adları geri verilmelidir.