AK Parti heyeti bugün programındaki ifadeler nedeniyle tartışma yaratan HÜDA-Par'ı ziyaret edecek

Parti programındaki ifadeler nedeniyle Cumhur İttifakı'na katılmak için yapılan görüşmeleri büyük tartışmalara konu olan HÜDA-PAR Genel Merkezi'ni bugün AK Partili kurmaylar ziyaret edecek. AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un, seçimde cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteleyeceklerini açıklayan HÜDA-PAR'lı yöneticilerle yapacağı görüşmenin ardından basına açıklama yapılacak.

Türkiye seçimlere doğru giderken ittifaklarda saflarını sıklaştırma hamlelerine devam ediyor. Bu kapsamda HÜDA-PAR 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı.

İTTİFAK İDDİALARI BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor" açıklamasında bulunurken, HÜDA-PAR'ın parti programındaki ifadeler nedeniyle Cumhur İttifakı'na katılımı büyük tartışmalara konu oldu.

DESTİCİ: HÜDA-PAR İTTİFAKIN İÇİNDE DEĞİL

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici dün yaptığı açıklamada "Ben şu anda HDP'lilerle tokalaşmıyorum, çünkü eli kanlı katillerle beraberler. Ama yarın bir gün PKK'yı lanetledikleri zaman tokalaşırım. Bu arada benim bildiğim HÜDA-PAR ittifakın içinde değil, sadece tek taraflı destek beyanı açıkladılar" diye konuştu.

AK PARTİ, HÜDA-PAR MERKEZİNİ ZİYARET EDECEK

Destici'nin sözleri HÜDA-PAR'ın ittifakta yer almayabileceği şeklinde yorumlanırken AK Parti heyetinden sürpriz bir görüşme hamlesi geldi. AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz bugün saat 16.00'da HÜDA-PAR Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Görüşmenin ardından basına açıklama yapılacak.

HÜDA-PAR İLE MHP'NİN GÖRÜŞLERİ TERS DÜŞÜYOR

Öte yandan HÜDA-PAR'ın parti programındaki bazı maddelerin Cumhur ortağı MHP ile ters düştüğünü ifade eden çok sayıda kişi gözünü Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili yapacağı yoruma çevirdi.

HÜDA-PAR'ın parti programındaki görüşlerden bazıları şöyle: