AK Parti Hakkari İl Başkanı Av. Zeydin Kaya Yeniden Atandı

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Av. Zeydin Kaya, yeniden il başkanı olarak atandı. Kaya, atama kararını sosyal medya hesabından duyurdu ve teşekkürlerini iletti.

AK Parti Hakkari İl Başkanlığını vekaleten yürüten Av. Zeydin Kaya, yeniden il başkanı olarak atandı.

Başkan Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; "Büyük bir onur ve gururla vekaleten yürüttüğüm AK Parti Hakkari İl Başkanlığı görevine, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile atanmış bulunmaktayım. Mazbatamızı Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'den teslim aldık. Şahsımı bu şerefli göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza, genel başkan yardımcımıza ve genel merkezimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim; milletimize hizmet yolunda bizlere muvaffakiyetler nasip eylesin" dedi. - HAKKARİ