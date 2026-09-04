AK Parti'den MHP Manisa'ya İttifak Ziyareti

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MHP Manisa İl Başkanlığına atanan Nurullah Savaş'ı ziyaret etti.

Yenişehirlioğlu, Manisa programı kapsamında Savaş'ı il başkanlığı binasında ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Yenişehirlioğlu, ziyaretinin amacının Savaş'ın il başkanlığını tebrik etmek ve teşkilatlar arasındaki muhabbeti artırmak olduğunu söyledi.

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "devlet aklı" ve siyasi derinliğine vurgu yapan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımıza çok minnettarım. Bu birlikteliği böylesine dostane havada, hesapsız kitapsız kuruyor olmaları ve Türkiye'nin geleceğini, güçlü Türkiye'yi var etmek için bu birlikteliği tesis etmiş olmalarından dolayı Allah onlardan razı olsun. İnsanoğlu nefis taşır. Yukarıdaki bu birliktelik çelik gibi bir birlikteliktir. Yani Devlet Bey ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kastediyorum. Ayrılmaz bir ikili haline gelmiştir. Söylemleriyle bunları ortaya koymuşlardır. Eylemleriyle ortaya koyuyorlar. Bize düşen vazife ben öyle tabir ediyorum. Ankara'dan itibaren bütün Türkiye'ye kılcal damar gibi dağılır." dedi.

Teşkilat yapılanmasına önem verdiklerini belirten ve il başkanlarını "uç beyi" olarak nitelendiren Yenişehirlioğlu, Cumhur İttifakı'nın bayrağını Manisa'da yeniden göndere çekmeyi hedeflediklerini anlattı.

MHP MYK Üyesi Ali Uçak da AK Parti ve MHP teşkilatlarının gece gündüz sahada çalıştığını belirterek, "Terörden bedel ödeyenlere gitsinler, ne kadar önemli olduğunu sorsunlar. Terörden bir bedel ödememiş bir insan çıkıp sosyal medyada çok rahat atıyor, tutuyor. Gidin bir de terörden bedel ödeyenlere sorun. Terörün bitmesi için ne kadar canıgönülden istediklerini, ne kadar mücadele verdiklerini..." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında oluşan güçlü siyasi birlikteliğin Manisa teşkilatlarına da yansıdığını, 2 partinin Manisa'da omuz omuza yol yürümesi gerektiğini ifade etti.

MHP İl Başkanı Nurullah Savaş da 2028 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini, 2029 yerel seçimlerinde ise Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçede Cumhur İttifakı'nın belediyeleri yeniden kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA