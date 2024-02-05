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AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Sağlık Kanununda Değişiklik Önerilerini Açıkladı

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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Sağlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikleri açıkladı. Usta, ebelerin görev tanımının güncellenmesi, acil tıp ve sosyal pediatri alanlarında uzmanlık yapılabilmesi gibi konuları içeren tekliflerin olduğunu belirtti. Ayrıca, hekimlerin ek ücretlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Usta: "Yan dal uzmanı olan hekimlerde 20-24 bin liralık bir farka tekabül edebilir. Hekimin bulunduğu hastane, hastane performansına göre değişebilir"

"Ebelerin görev tanımının güncellenmesi ve ebelerin doğuma daha aktif katılımlarının sağlayacak maddemiz var. Acil tıp ana dal uzmanlık alanının yoğun bakım yan dal uzmanlığı yapılabilmesine ve sosyal pediatri yan dalının Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ana dalına ihdas edilmesine dair teklifimiz var"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Ebelerin görev tanımının güncellenmesi ve ebelerin doğuma daha aktif katılımlarının sağlayacak maddemiz var. Acil tıp ana dal uzmanlık alanının yoğun bakım yan dal uzmanlığı yapılabilmesine ve sosyal pediatri yan dalının Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ana dalına ihdas edilmesine dair teklifimiz var" dedi.

Usta, AK Parti Grup Yönetim Salonu'nda Uşak milletvekili İsmail Güneş ve Bayburt milletvekili Orhan Ateş ile birlikte açıklama yaptı. Usta, 28 maddelik Sağlıkla ilgili Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun hükmünde kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi verdiklerini söyleyerek, ebelerin görev tanımının güncellenmesinden, ilaç temininin kolaylaştırılmasını sağlayacak uygulamalar olduğunu aktardı. Usta, "Mesleğini serbest olarak icra eden diş hekimlerinin Ağız ve Diş Sağlığı muayenehanelerinde birer tane daha diş hekimi çalıştırabilmesine imkan sağlıyoruz. Ebelerin görev tanımının güncellenmesi ve ebelerin doğuma daha aktif katılımlarının sağlayacak maddemiz var. Acil tıp ana dal uzmanlık alanının yoğun bakım yan dal uzmanlığı yapılabilmesine ve sosyal pediatri yan dalının Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ana dalına ihdas edilmesine dair teklifimiz var. Beşeri tıbbi ürün imaline ve bu maksatla laboratuvar veya fabrika açma ile ilgili tüzel kişilerin taşıması gereken koşulların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine, ilaç analizlerimin piyasaya arz sonrasında ruhsatlandırılma sürecinin hızlandırılarak ihtiyaç duyulan ilaca daha hızlı erişimin teminine ve mevzuatın Dünya Sağlık Örgütü mevzuatı ile uyumlaştırılması vesile olacak maddemiz var" dedi.

Ek ücretlere ilişkin soruya Usta, "200 puanlık bir artış. Yan dal uzmanı olan hekimlerde 20-24 bin liralık bir farka tekabül edebilir. Hekimin bulunduğu hastane, hastane performansına göre değişebilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Leyla Şahin Usta Milletvekili AK Parti Politika Güncel Haberler

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