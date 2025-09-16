AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Adana'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Ak Parti kurulduğu günden bugüne gelirken tüm yaptığı işlerde bir taraftan memleket meselesini çözmek diğer taraftan da dünya için yeni bir model, fikri anlayış ortaya koyabilmek için gayret sarf etti." dedi.

Zengin, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Adana'nın başta sanayisi olmak üzere her alanda Türkiye'ye büyük katkı verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki AK Parti'nin 20 yıldan fazladır Türkiye'de liderlik yaşadığını ifade eden Zengin, "Bu uzun yolculuk sadece Türkiye için değil dünya için de bir önderlik teşkil ediyor." dedi.

Zengin, Adana'da olmanın kendileri için çok önemli olduğunu, milletvekili ve partililerle ilçeleri ziyaret edeceklerini anlattı.

"Dünyanın karşısında İsrail belası var"

Sadece Türkiye'de değil dünyada da dönüşüm yaşandığını belirten Zengin, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın karşısında bir İsrail belası var. Dünyanın bildiği bütün metotlar, yöntemler, hukukun, kelimelerin o yüce kurumların oluşturduğu hava kifayetsiz kalıyor. İşte tüm bunların olduğu yerde, Gazze'de, insanların bu kadar ızdırap çektiği, binlerce insanın katledildiği bir ortamda her şeyden ve kendinizden de öte dünyanın daha temel bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu görüyorsunuz. Başından beri Cumhurbaşkanı'mızın söylediği 'Dünya 5'ten büyüktür' kavramının, geçen zaman içerisinde nasıl hakikat olduğunu görüyoruz."

Zengin, şöyle devam etti:

"AK Parti kurulduğu günden bugüne gelirken tüm yaptığı işlerde bir taraftan memleket meselesini çözmek diğer taraftan da dünya için yeni bir model, fikri anlayış ortaya koyabilmek için gayret sarf etti. Cumhurbaşkanı'mız bunun öncülüğünü yaptı, dün Katar'daydı, Gazze için oradaydı. Birkaç gün sonra Birleşmiş Milletler'de yine eminim Cumhurbaşkanı'mızın bütün konuşmalarının merkezinde Gazze meselesi olacak. "

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını önemsediklerini belirten Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu komisyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel ortamından farklı olarak tarafların çok yoğun dinleme yapabildiği, sağlıklı konuşabildiği bir ortam, imkan oluşturdu. Şu an çalışmalar devam ediyor. Komisyon çalışmasını bitirecek ve bize, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tavsiyelerde bulunacak. Şu anda devam eden ve iyi işleyen bir süreçten bahsediyorum. Bu aralık ayına kadar takvimi oluşturduk. Takvim bittiğinde Meclisimize önerilerde bulunacak. Siyasi partiler tekrar gruplar olarak bir araya gelecek ve bir yol haritası belirlenecek. Böyle bakıldığında bence Türkiye için önemli, sağlıklı işleyen bir süreçten bahsediyoruz."

"Asıl meseleler iç tüzükten de kaynaklı sebeplerle genel kurulda maalesef yeteri kadar tartışılamıyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bir basın mensubunun bazı sorunların TBMM'de çözülememesine ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Asıl meseleler iç tüzükten de kaynaklı sebeplerle genel kurulda maalesef yeteri kadar tartışılamıyor. Bizim en önemli arzumuz, arkadaşlarımızla beraber özellikle bu dönemde gerçekten yeni bir iç tüzük yapmak. Bu iç tüzükle beraber meseleleri konu, kanun odaklı daha fazla hakiki konuşmalar yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni etkin hale getirmek istiyoruz. Bunun en önemli sebebi meclisin işleyiş sistematiği, iç tüzüğün maalesef suistimal edilmiş olması. Bir diğer önemli mesele de muhalefetin Türkiye'de konuları tartışmak yerine tali meseleler üzerinden kendisine siyaseten bir alan açmaya çalışmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizler birbirimizi ne kadar dinlersek, iktidar ve muhalefet ne kadar o konuyu geliştirebiliriz düşüncesiyle beraber tartışmalar yaparsa bunun Türkiye'ye yansıması, sizin tabirinizle dışarıya, sokağa yansımasının fevkalade olumlu olacağını düşünüyorum."

Programa milletvekilleri ve parti yöneticileri de katıldı.