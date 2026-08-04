AK Parti Grup Başkanvekili Gül ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, CHP grubunu ziyaret edecek
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel CHP grubunu ziyaret edecek.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel CHP grubunu ziyaret edecek.
Gül ve Yüksel CHP grubunu ziyaret ederek çerçeve yasa hakkında CHP'yi bilgilendirecek. Görüşme 15'te başlaması öngörülüyor. Görüşme basına kapalı yapılacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı