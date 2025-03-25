AK Parti Grup Başkanvekili Gül: "Kimse şu mübarek günlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmasın"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, "Kimse şu mübarek günlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmasın. Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhume Tenzile Annemize ve Cumhurbaşkanımızın ailesine yönelik sarf edilen hakaretleri ve yine aynı gösteriler sırasında Şehzadebaşı Camii'ne yönelik yapılan ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Kimse şu mübarek günlerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmasın. Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhume Tenzile Annemize ve Cumhurbaşkanımızın ailesine yönelik sarf edilen hakaretleri ve yine aynı gösteriler sırasında Şehzadebaşı Camii'ne yönelik yapılan ahlaksız saldırıları şiddetle kınıyorum. Ramazan ayının manevi iklimi içerisinde bulunduğumuz bu günlerde sergilenen bu tür çirkin davranışlar ve hakaretler, milletimizin ahlaki ve manevi değerleriyle asla bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Sokak çağrıları yapan ve bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenleri kınayan Gül, "Eleştiri sınırlarını aşan, nefret ve hakaret diline dayanan bu tür saldırılar, toplumsal huzurumuzu ve birliğimizi hedef almakta, milletimizin ortak değerlerine zarar vermektedir. Sokak çağrıları yapanları da bu hakaretleri yapanları da şiddetle kınıyoruz. Milletimize, huzurumuza, değerlerimize kimse hakaret edemeyecektir" dedi. - ANKARA