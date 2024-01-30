AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın vekilliği bu hafta düşürülebilir

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta,Tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürüleceği sorusuna, "Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz açıkçası. Meclis'in de üzerine düşen görevi yapması gerekiyor" yanıtını verdi.

"MECLİS'İN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKİYOR"

Katıldığı bir televizyon programında, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili soruya yanıt veren Şahin, "Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz açıkçası. Artık bir prosedür haline gelmiş durumda, Meclis'in de üzerine düşen görevi yapması gerekiyor" dedi.

Şahin, "Açıkçası hukuki tartışmanın biteceğini düşünmüyorum. Çünkü ondan sonraki süreçleri de var muhtemelen. Biz de Meclis olarak konuyu takip edeceğiz, Meclis'in üzerine düşen bir görev varsa yerine getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avukat Can Atalay, yargılandığı Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası almış ve 25 Nisan 2022 tarihinde tutuklanmıştı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Atalay, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Milletvekili olarak seçildi ve avukatları aracılığıyla mazbatasını aldı ancak tutuklu olduğu için yemin edemedi.

Can Atalay hakkında Yargıtay'a yapılan tahliye başvurusu ise reddedildi. Talebi reddedilen Atalay, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. AYM, iki kez Can Atalay'ın hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AYM'nin hak ihlali kararına ilişkin mütalaasını Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Mütalaada, "Milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacaktır" ifadeleri kullanıldı. Böylece, bir Yargıtay-AYM krizi yaşandı.