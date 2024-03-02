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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu: 'Yedi düvel de gelse, bu milleti yıkmaları mümkün değil'

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu'nun proje tanıtım programında yaptığı konuşmada, dışarıdan ve içeriden gelen saldırılara rağmen bu milletin yıkılamayacağını vurguladı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Yedi düvel de gelse, dışarıdan içeriden hainler ordusu bütün güçleriyle saldırsalar da bu milleti yıkmaları mümkün değil." dedi.

Partisinin Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu'nun Dumlupınar Spor Salonu'ndaki proje tanıtım programına katılan Yenişehirlioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Kütahya'nın yeniden AK belediyeciliğine kavuşacağını söyledi.

Ak Parti'yi milletin oluşturduğunu belirten Yenişehirlioğlu, "Biz Anadolu coğrafyasının tek sahibiyiz. 21 yıldır iktidarda olmamızın ana sebebi budur, insanımızla gönül birlikteliği kurmuş olmamız, samimi olmamız, dertli olmamızdır. Yedi düvel de gelse, dışarıdan içeriden hainler ordusu bütün güçleriyle saldırsalar da bu milleti yıkmaları mümkün değil." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, bugüne kadar birçok badire atlatılmasına rağmen milletin dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Anadolu'nun tüm mazlumların yanında olduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Biz sadece bu coğrafyanın değil bütün mazlum coğrafyaların, biz sadece bu memleketteki zalimlerin değil dünyadaki bütün zalimlerin karşısındaki tek gür nidayız. Bu ses, bu varlık, bu sizin sesiniz. Anadolu coğrafyasından başka dünyadaki mazlumun yanında yer alan başkası var mı? Anadolu coğrafyasının Anadolu irfanına sahip sizlerin, mazlumun gözyaşı aktığında gözyaşı akan başka bir millet var mı? İşte bu sebeple biz güçlü, diri ve bir ve bütünüz."

Türkiye'nin içeride ve dışarıda güçlü olmak zorunda olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Neden yerel seçimlerde başarılı olmak zorundayız? İçeride güçlü olmayan asla dışarıda güçlü olamaz." ifadesini kullandı.

Saraçoğlu'nun projelerini tanıttığı toplantıda, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Adil Biçer ile Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da katılımcılara hitap etti.

Programın sonunda sanatçı Uğur Işılak, konser verdi.

Kaynak: AA / Politika

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