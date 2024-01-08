AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Gençlerle Buluştu

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Beyaz Usta ile Genç Çıraklar Söyleşisi"nde gençlerle bir araya geldi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte deneyimlerini paylaşan ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yenişehirlioğlu, gençlerin dünya medeniyetine yön vermiş, dünyaya merhamet ve şefkat yayan bir coğrafyada doğdukları için çok şanslı olduklarını, bu nedenle kendilerini önemsemeleri ve yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Yenişehirlioğlu, Batı medeniyetinin aydınlanma dönemini İslam medeniyetine borçlu olduğunu, Müslüman bilim adamlarının eserlerinin Latinceye tercüme edilmesiyle geliştiğini vurguladı.

Türkiye'de bir dönem kendi kültür ve medeniyetini unutup, geçmişiyle bağlarını koparıp "Yüzünü Batı'ya dönme" fikir akımının etkili olduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, Batı felsefesini kabul edip, örnek almakla modern, aydın ve çağdaş olmanın eş değer tutulduğunu belirtti.

Batı'nın gerçek yüzünü, yaklaşık 20 yıl önceki Bosna Savaşı, günümüzde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla gösterdiğini dile getiren Yenişehirlioğlu, "Gazze'de çocuklar ölüyor, Batı dünyasından ses yok. Demek ki Batı felsefesine bakınca medeni, çağdaş olunmuyormuş. Birleşmiş Milletler, Bosna'ya binlerce insan öldükten sonra müdahale etti, Avrupa'nın göbeğinde toplu mezarları açıp, cesetleri çıkarmak için müdahale etti. Gazze'de kadın, çocuk, masum kalmadı, herkes öldü. Batı dünyasından ses yok. İslam dünyasına bakalım oradan da ses yok. Çünkü o toplumun da kafası bulandırılmış." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, konuşmasının ardından Yenişehirlioğlu'na Türk bayrağı işlemeli tablo ve çiçek takdim etti.

Söyleşiye, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.